Часть бойцов Вооруженных сил Украины из 47-й бригады покинула территорию Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на сообщения самих бойцов ВСУ и аналитиков из Киева.

«Операция близится к завершению», — приводит Telegram-канал цитату аналитиков.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

9 марта боец Вооруженных сил РФ с позывным Апостол рассказал, что украинские войска практически оказались в огневом мешке в районе села Малая Локня в Курской области.

По словам Апостола, после освобождения населенного пункта Погребки российские бойцы перекрыли трассы снабжения ВСУ на этом участке фронта. В районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина остается большое количество сожженной техники украинцев.

Ранее в Генштабе назвали число потерь среди военных ВСУ в 2024 году.