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В ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области

WP: ВСУ заявили о потере контроля над линиями снабжения в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска контролируют маршруты снабжения Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на военных 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Ситуация сложная, потому что они контролируют логистические маршруты», — сказал изданию украинский военный.

Действующие и бывшие украинские чиновники заявили, что прекращение поддержки США может повлиять на будущее доверие к Соединенным Штатам по всей Европе, а также на моральный дух украинских вооруженных сил, говорится в материале WP.

Издание отмечает, что в последние недели российские войска активизировали свои усилия по возвращению территорий Курской области. На это направление были направлены элитные подразделения десантников и морских пехотинцев. По оценкам военных экспертов, Россия вернула себе около половины территории, захваченной ВСУ летом прошлого года.

Накануне украинское издание «Страна.ua» писало, что главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление из российского региона.

Ранее в ВС РФ рассказали об операции по проникновению в тыл ВСУ в Судже через газопровод.

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