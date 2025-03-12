Высокопоставленный британский военный рассказал о плане с США по противодействию России

Британский маршал Стрингер: военные учения с США необходимы для сдерживания РФ

Вашингтон и Лондон продолжат проводить совместные военные учения, которые жизненно необходимы для «сдерживания» Российской Федерации в Европе. Об этом, ссылаясь на слова маршала авиации Великобритании Джонни Стрингера, сообщает Reuters.

Военачальник отметил, что имеется постоянный план по продолжению совместных военных миссий, являющихся «важными сообщениями» для российского президента Владимира Путина. Стрингер подчеркнул, что учения необходимы для подготовки британской и американской армии к возможным боевым действиям.

В свою очередь, командующий 8-й воздушной армией США генерал-майор Джейсон Армагост заявил, что в ближайшей перспективе не предвидится завершения совместных военных учений.

7 марта польский генерал Богуслав Пацек заявил, что граждане страны ментально готовы к возможности прямого столкновения с Россией.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность».