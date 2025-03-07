Польский генерал заявил о готовности к войне с Россией

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что граждане страны ментально готовы к возможности прямого столкновения с Россией. Его слова приводит радиостанция Zet.

По его словам, Украина «приучила поляков» к тому, что конфликт с Россией может распространиться и на другие страны. Регулярное освещение боевых действий повысило готовность граждан к тому, что они могут произойти и в Польше, считает военный.

Пацек напомнил, что армия и резервисты «подготовлены все лучше и лучше», поскольку проводятся регулярные учения и тренировки. Он отметил, что «мирный житель на войне должен быть готов выжить и выполнить задачи, возложенные на него государством».

«Мы не можем говорить о полной готовности к войне, но значительная психологическая подготовка уже произошла – привыкание к проблеме войны и возможности ее эскалации», – подчеркнул Пацек.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о возрождении якобы «российского империализма» и отметил, что Европа не готова к потенциальным полномасштабным действиям.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность».