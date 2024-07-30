Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок в России

Ставки по ипотечным кредитам в России будут снижаться по мере замедления инфляции. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, передает РИА Новости.

По словам председателя ЦБ, снижение ипотечных ставок является одной из основных целей проводимой регулятором политики. Набиуллина отметила, что по мере затухания текущего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики», — подчеркнула глава Банка России.

Она также напомнила, что в период до начала пандемии коронавируса ставки по ипотеке стабильно снижались и составляли 8-9% без использования льготных госпрограмм.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Эксперты рассказали про последствия роста ключевой ставки ЦБ до 18%.