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В России растет популярность одной льготной программы

Спрос на «Дальневосточный гектар» за год взлетел на треть

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Александр Кожохин/РИА Новости

В первой половине 2024 года количество заявок на участие в программе «Дальневосточный гектар» увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 16,7 тыс. штук. Об этом пишет РБК.

Такой рост обусловлен несколькими факторами, включая возможность использовать полученные участки в качестве залога по ипотеке и вовлечение в оборот новых территорий, пишет издание.

«Показатели спроса говорят не только о сохранении динамики поступления заявок, но и о росте интереса к возврату в хозяйственный оборот определенных территорий», — пояснили в аппарате полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Одной из причин увеличения спроса является возможность строительства жилья на полученном участке по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2%. По данным ЕИСЖС, в первом полугодии 2024 года было выдано 18,4 тыс. таких кредитов на сумму 95,8 млрд ₽, что на 31% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Сейчас регион становится более привлекательным с точки зрения жилой среды и позволяет сформировать возможности для активного миграционного притока», — отметил Михаил Бурмистров из «INFOLine-Аналитики».

Накануне правительство России объявило, что осенью на стратегической сессии обсудит мастер-планы дальневосточных городов, сформированные по поручению президента. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что эти планы включают обновление образовательной и медицинской инфраструктуры, а также развитие туристических и транспортных объектов.

Ранее Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок в России.

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