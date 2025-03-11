В Днепре звучат взрывы

На фоне взрывов в Днепре появились сообщения о повреждении инфраструктуры

На фоне взрывов в городе Днепр (Днепропетровск) появились сообщения о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на украинские официальные лица.

«Есть информация о разрушении инфраструктуры», — написал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В городе продолжают звучать взрывы на фоне воздушной тревоги.

11 марта украинскую Одессу накрыло густым облаком дыма после ночного удара Вооруженных сил (ВС) России по местной нефтебазе. По данным Telegram-канала «Украина.ру», в городе продолжается масштабный пожар. Работники нефтебазы сообщили о поражении резервуара с топливом. Очевидец сказал в интервью изданию, что в ближайшее время возгорание вряд ли удастся потушить. Жителей призвали закрывать окна.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме сообщили о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область Украины.