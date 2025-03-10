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В Госдуме сообщили о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область Украины

Водолацкий: ВС РФ зашли в Днепропетровскую область в ходе боев за Красноармейск
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России зашли на территорию Днепропетровской области Украины в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мы взяли Красноармейск в жесткие «клещи», с южной стороны уже вышли на территорию Днепропетровской области», — рассказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в район Красноармейска были переброшены дополнительные формирования Вооруженных сил Украины, нацбатальонов, а также иностранных наемников. В их числе замечены военные из Франции, Британии и Германии. По словам Водолацкого, таким образом украинское командование пытается удержать важный логистический хаб, ведь при потере Красноармейска ВСУ рискуют полностью потерять все логистические цепочки.

До этого Водолацкий заявил, что ВСУ перешли к тактике выжженной земли. Он подчеркнул, что украинские военные при отступлении уничтожают все на своем пути: взрывают объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, котельные и водопроводные сети.

Ранее в украинской разведке признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска.

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