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В силовых структурах рассказали о ходе боев за село Днепроэнергия в ДНР

ТАСС: российские бойцы практически выбили ВСУ из села Днепроэнергия в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие практически выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в селе Днепроэнергия, расположенном на юго-западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что в сражениях на данном участке фронта принимают участие подразделения группировки войск «Восток».

«Противник практически выбит с позиций в Днепроэнергии», — сказал он.

В настоящее время в населенном пункте наблюдаются только точечные очаги сопротивления ВСУ, уточнил источник агентства.

11 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Горького в ДНР. Боевую задачу выполнили солдаты группировки войск «Юг».

За два дня до этого российское военное ведомство сообщило об успешном штурме села Константинополь в ДНР. В ходе активных боевых действий подразделений группировки войск «Восток» закрепились в населенном пункте и провели его зачистку от формирований ВСУ, ликвидировав более 50 украинских бойцов.

Ранее министерство обороны РФ рассказало о взятии под контроль донецкого села Андреевка.

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