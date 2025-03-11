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ВС РФ взяли под контроль поселок Горького в ДНР

Минобороны сообщило о взятии войсками РФ населенного пункта Горького в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе активных боевых действий на территории Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенный пункт Горького. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки в течение суток ликвидировали до 295 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вывели из строя три танка. Также украинские формирования лишились семи орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы, трех пикапов и девяти боевых бронированных машин. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ.

«Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины в <...> Донецкой народной республике», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что подвергшиеся ударам позиции украинских войск находились в районе семи населенных пунктов. Речь идет о населенных пунктах Тарасовка, Клебан-Бык, Бересток, Розовка, Дроновка, Васюковка и Константиновка.

Ранее российские военнослужащие закрепились в населенном пункте Константинополь в ДНР.

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