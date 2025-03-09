Минобороны: ВС РФ закрепились в селе Константинополь в ДНР

Российское Министерство обороны сообщило об успешном штурме и закреплении российских войск в населенном пункте Константинополь в Донецкой народной республике. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» провели зачистку и закрепились в поселке», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе операции, в которой приняли участие артиллерийские подразделения и дроны-камикадзе, ВСУ понесли потери, превышающие 50 человек.

После зачистки населенного пункта российские военнослужащие закрепились на занятых позициях.

До этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

Ранее российские силовики сообщили о боях с ВСУ за село Днепроэнергия в ДНР.