Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ эвакуировали несколько мирных жителей из Двуречной в Харьковской области

Российские бойцы вывезли четырех мирных жителей Двуречной в безопасное место
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил РФ эвакуировали нескольких мирных граждан из поселка Двуречная, расположенного в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российской администрации региона.

«Военнослужащие эвакуировали из-под обстрелов украинской армии еще четверых мирных жителей поселка Двуречная», — говорится в сообщении.

28 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».

В конце февраля глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что как минимум 45 жителей поселка Двуречная не могут эвакуироваться в безопасное место из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, в связи с этим бойцы ВС РФ попросили мирных граждан не выходить из своих укрытий.

Как сказал чиновник, некоторым жителям все же удалось покинуть населенный пункт. Однако любые попытки российских военных вывезти оставшихся людей провоцируют украинских солдат на нанесение новых ударов по поселку.

Ранее военнослужащие ВС РФ построили «подземный город» в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами