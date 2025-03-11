ВС РФ эвакуировали несколько мирных жителей из Двуречной в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил РФ эвакуировали нескольких мирных граждан из поселка Двуречная, расположенного в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российской администрации региона.

«Военнослужащие эвакуировали из-под обстрелов украинской армии еще четверых мирных жителей поселка Двуречная», — говорится в сообщении.

28 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».

В конце февраля глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что как минимум 45 жителей поселка Двуречная не могут эвакуироваться в безопасное место из-за регулярных обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, в связи с этим бойцы ВС РФ попросили мирных граждан не выходить из своих укрытий.

Как сказал чиновник, некоторым жителям все же удалось покинуть населенный пункт. Однако любые попытки российских военных вывезти оставшихся людей провоцируют украинских солдат на нанесение новых ударов по поселку.

Ранее военнослужащие ВС РФ построили «подземный город» в Харьковской области.