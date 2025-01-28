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Российские войска заняли поселок в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Двуречная
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке о ходе военной операции.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике несокльких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка ЛНР, Ямполь, Григоровка и Ивановка ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

28 января Telegram-канал Shot заявил, что российские штурмовики ранним утром прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой бронированной технике вошли в поселок Двуречная.

По его данным, было захвачено семь блиндажей ВСУ, уничтожено два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два пикапа с медикаментами.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.

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