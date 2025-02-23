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В Харьковской области жители не могут эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Ганчев: 45 жителей Двуречного не могут эвакуироваться из-за атак ВСУ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Как минимум 45 жителей поселка Двуречное Харьковской области не могут эвакуироваться в безопасное место из-за постоянных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, военные попросили жителей поселка пока не выходить из своих укрытий.

Ганчев подчеркнул, что несколько жителей Двуречного удалось эвакуировать, однако любые попытки вывезти оставшихся подвергаются атакам ВСУ.

До этого глава пророссийской администрации региона заявил, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России, и она будет освобождена.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны, что позволит защитить российские регионы от обстрелов со стороны украинской армии. Если украинской армии не будет в Харьковской области, обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, уверен Ганчев.

Ранее Ганчев рассказал об эвакуации Харьковской области.

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