ТАСС: у группировки ВСУ в Судже нет связи с командованием, бойцы покидают позиции

Украинская группировка войск в Судже Курской области потеряла связь с командованием в Киеве, а солдаты начали массово покидать районный центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.

По информации собеседников агентства, украинские военные вторые сутки массово покидают районный центр, попадая под удары российской артиллерии и операторов беспилотников. Отмечается, что хаотичное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к огромным потерям среди личного состава и техники.

Источник ТАСС добавил, что в лесных массивах Суджанского района продолжаются интенсивные бои, где российские подразделения, несмотря на сопротивление, продвигаются на всех направлениях, вытесняя противника из укрепленных опорных пунктов.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса заявили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Данная операция началась 8 марта.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области — за сутки под контроль были взяты более 100 кв км территории региона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» оценил обстановку в Суджанском районе Курской области.