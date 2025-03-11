Командир спецназа «Ахмат» оценил обстановку в Суджанском районе Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил ТАСС, что российские войска, проникнув в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод и разгромив украинские подразделения в Суджанском районе Курской области, освободили практически все населенные пункты вблизи райцентра.

По словам Алаудинова, активные боевые действия, начатые российскими военными в тылу ВСУ, привели к прорыву обороны противника. Российские военные дестабилизировали систему управления обороной украинских войск.

«Теперь мы можем констатировать, что кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи все остальные населенные пункты перешли под контроль российских войск», — отметил Алаудинов.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области — за сутки под контроль были взяты более 100 кв. км территории региона.

В этот же день агентство РИА Новости, ссылаясь на добровольческий корпус, сообщало, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу.

Ранее в ВСУ заявили о контроле ВС РФ над линиями снабжения в Курской области.