Песков прокомментировал остановку поставок оружия Украине

Песков: на Украину поступило столько оружия, что его хватит без новых поставок

На Украину поступило столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, если его не разворуют. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

Представитель Кремля также предположил, что если американский бизнесмен отключит спутниковый интернет Starlink на Украине, то украинские военные сразу получат альтернативу.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине.

11 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине будет зависеть от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся в этот день.

США обозначили главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.