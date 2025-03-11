Песков прокомментировал остановку поставок оружия Украине

На Украину поступило столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, если его не разворуют. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.
Представитель Кремля также предположил, что если американский бизнесмен отключит спутниковый интернет Starlink на Украине, то украинские военные сразу получат альтернативу.
4 марта США приостановили всю военную помощь Украине.
11 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине будет зависеть от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся в этот день.
США обозначили главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.