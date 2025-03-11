Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал остановку поставок оружия Украине

Песков: на Украину поступило столько оружия, что его хватит без новых поставок
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На Украину поступило столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок, если его не разворуют. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

Представитель Кремля также предположил, что если американский бизнесмен отключит спутниковый интернет Starlink на Украине, то украинские военные сразу получат альтернативу.

4 марта США приостановили всю военную помощь Украине.

11 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине будет зависеть от итогов американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся в этот день.

США обозначили главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что надеется на довольно хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами