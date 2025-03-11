Робота-сапера отправили к упавшему дрону в Подмосковье

SHOT: робот-сапер исследует БПЛА с неразорвавшейся взрывчаткой в Капотне

Представители экстренных служб исследуют упавший в подмосковной Капотне беспилотник при помощи робота-сапера. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Робота-сапера отправили к дрону с неразорвавшейся взрывчаткой в московской Капотне», — пишет канал.

По его информации, жильцов близлежащих домов предупредили, что беспилотник в ближайшее время будет обезврежен на месте.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА.

СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.