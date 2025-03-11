Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье возросло до пяти

РИА: пять человек пострадали при налете дронов ВСУ на Москву

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Подмосковье возросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион пострадали не менее четырех человек в городах Видное и Домодедово.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.