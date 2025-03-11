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В Люберцах обломки беспилотника упали на жилой дом

Мэр Волков: обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом в Люберцах
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RybakovaA/Shutterstock/FOTODOM

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали на жилой дом в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в своем Telegram-канале.

«Обломки одного сбитого БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черемухина в Люберцах», — написал он.

Значительных повреждений и пострадавших в результате атаки нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, отметил глава города.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников на московский регион.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на Москву.

По данным Минобороны, ночью над территорией Московской области был уничтожен 91 дрон.

Всего над российскими регионами сбили 337 БПЛА.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки беспилотников на Подмосковье выросло до 8.

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