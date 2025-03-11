Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА над Москвой

Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА», — написал градоначальник.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Собянин добавил, что в ночь на 11 марта и утром этого дня была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Москву и область дроны были начинены поражающими элементами.