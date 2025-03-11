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В Израиле засекли запуск беспилотника с территории страны в сторону Газы

ЦАХАЛ: с территории Израиля засечен пуск дрона в сторону сектора Газа
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с территории страны в сторону южной части сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

Израильские военные отслеживали дрон на протяжении всего полета. В ЦАХАЛ отметили, что некоторое время назад израильская авиация нанесла удар по беспилотнику и нескольким «подозрительным лицам», которые собирались забрать БПЛА.

9 марта министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить электроснабжение сектора Газа.

2 марта израильские войска заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыли все контрольно-пропускные пункты. По данным телеканала Kan, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

Ранее Госдеп США распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю.

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