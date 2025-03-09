Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить электроснабжение сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ.

«Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников, и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны», — сказал министр в видеообращении.

2 марта израильские войска (ЦАХАЛ) заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыли все КПП. По данным телеканала Kan, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

3 марта Kan сообщал, что Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не продлит первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников. По имеющейся у журналистов информации, израильская сторона в дополнение к прекращению доступа гуманитарной помощи в Газу планирует постепенно усиливать давление на палестинское движение.

Ранее израильские военные открыли огонь в секторе Газа на фоне перемирия.