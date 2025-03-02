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Бастрыкин назвал оружие, использующееся ВСУ для атак на Курскую область

Бастрыкин: при атаках на Курскую область ВСУ используют ATACMS и HIMARS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американские и британские комплексы для атак на Курскую область. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«В Курской области основной вид применяемого украинской стороной вооружения — это (американские. — Прим. «Газеты.Ru») РСЗО ATACMS, HIMARS, (британские. — Прим. «Газеты.Ru») ракеты [класса] «воздух — земля» Storm Shadow», — заявил он.

До этого сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области. По данным источника, операторы беспилотника обнаружили замаскированное орудие противника и вывели его из строя.

В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.

По его словам, пострадавшего доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей. Он отметил, что из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль.

Ранее в СК назвали число атакованных ВСУ российских регионов.

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Атаки на Курскую область
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