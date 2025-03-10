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Названо количество снарядов, обезвреженных в Курской области с момента вторжения ВСУ

В Курской области после вторжения ВСУ обезвредили более 400 суббоеприпасов
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Курской области с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обезврежено более 400 суббоеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств. Об этом заявил временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Александр Чепик в ходе заседания круглого стола по теме «Актуальные проблемы международного гуманитарного права в условиях конфликтов».

«В период нахождения в Курской области сводного пиротехнического отряда МЧС России было осуществлено 265 выездов и обезврежено более 400 суббоеприпасов», — заявил он.

По словам Чепика, снаряды были найдены на территории населенных пунктов, а также на участках жилых домов. Помимо этого, специалисты пиротехнического отряда МЧС России обезвредили и уничтожили свыше 100 самодельных взрывных устройств на чердаках и рядом с подстанциями газовых шкафов.

До этого саперы МЧС России обезвредили крылатую ракету SCALP французского производства в Курской области. Специалисты разведали местность с помощью беспилотника. Убедившись, что рядом нет людей, они обезвредили ракету и уничтожили боевые части накладным зарядом.

Ранее ВС России сбили украинский истребитель.

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