У НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов, считает экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс. Об этом он заявил в интервью Times Radio.

«Без непосредственного участия Америки мы мало что можем предложить в ответ русским», — признал военный.

Он также отметил, что НАТО не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, так как это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. По его утверждению, в России якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

Позднее советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс назвал чушью тезис о том, что Россия «собирается завоевать всю Европу».

Ранее в США заявили о намерении Трампа добиться отставки Зеленского.