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В команде Трампа оценили заявления о намерениях России «завоевать всю Европу»

Экономист Сакс назвал полной чушью антироссийскую истерию в странах Запада
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс обратил внимание на антироссийскую истерию в странах Запада. На своей странице в соцсети Х он назвал ее «полной чушью».

По его словам, «людям нужна истерия». Сакс указал, что после эксплуатации темы COVID-19 Запад перешел к тезису о том, что «Россия собирается завоевать всю Европу».

«Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги», — написал Сакс.

До этого глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия якобы намерена проверить на прочность единство Запада, особенно в вопросе военной взаимопомощи НАТО. По его утверждению, в России якобы рассматривают возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».

Ранее Маск сделал резкое заявление об элитах Украины.

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