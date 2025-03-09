Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

Алаудинов: ВС РФ пошли в наступление на всех участках фронта в Курской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие начали масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — заявил он.

По словам Алаудинова, украинская сторона оставляет позиции, бросая «насиженные» участки. Солдаты ВС РФ продвигаются вперед очень хорошо, добавил командир.

Он добавил, что говорить об успехе отдельных группировок войск на данный момент нельзя, однако в наступлении в курской Судже принимает участие спецназ «Ахмат», российские десантники, 810-я и 155-я бригады морпехов.

В своем обращении командир выразил благодарность солдатам, которые на данный момент находятся на Курском направлении, отметив их мужество и героизм. Он добавил, что все российские военнослужащие заслуживают уважения.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами