Алаудинов сообщил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

Алаудинов: ВС РФ пошли в наступление на всех участках фронта в Курской области

Российские военнослужащие начали масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — заявил он.

По словам Алаудинова, украинская сторона оставляет позиции, бросая «насиженные» участки. Солдаты ВС РФ продвигаются вперед очень хорошо, добавил командир.

Он добавил, что говорить об успехе отдельных группировок войск на данный момент нельзя, однако в наступлении в курской Судже принимает участие спецназ «Ахмат», российские десантники, 810-я и 155-я бригады морпехов.

В своем обращении командир выразил благодарность солдатам, которые на данный момент находятся на Курском направлении, отметив их мужество и героизм. Он добавил, что все российские военнослужащие заслуживают уважения.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.