Военблогер рассказал, как ВСУ пытаются бежать из Суджи

Военблогер Подоляка: ночью никто из ВСУ не въезжал в Суджу, были попытки уехать

Украинские войска пытались покинуть Суджу минувшей ночью. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«На въезд в Суджу из Сумской области «желающих» этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — написал он.

Кроме того, контрудары, которые наносились по российским позициям в Курской области 9 и 10 марта, были произведены исключительно с территории Сумской области.

До этого капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель. Сейчас российские военные сжимают кольцо вокруг Суджи, украинским военным некуда отступать и предпринять они ничего не смогут.

10 марта Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области.

Ранее российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области.