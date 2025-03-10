Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: за сутки ВС РФ отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Российские подразделения группировки войск «Север», освободившие три населенных пункта, отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы на линии боевого соприкосновения нанесли поражения механизированным, мотопехотным, десантным и штурмовым бригадам украинской армии возле 15 населенных пунктов.

В сводке отмечается, что украинские подразделения потеряли более 340 солдат за сутки, а также два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» американского производства, а также бронетранспортеры, артиллерийские установки и военные автомобили.

Помимо этого, в МО добавили, что бойцы группировки войск «Север» освободили населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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