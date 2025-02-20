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В Генштабе назвали число погибших и раненых в 2024 году военных ВСУ

Генштаб: с начала СВО количество убитых и раненных в рядах ВСУ превысило 1 млн
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Только за 2024 год число погибших и раненных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило 590 тысяч военнослужащих. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

По его словам, с начала российской специальной военной операции на Украине эта цифра превысила 1 миллион человек.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что безвозвратные потери ВСУ в живой силе составляют 46 тысяч военных, при этом раненых насчитывается 380 тысяч. При этом он допустил, что реальные потери украинской армии могут быть больше, чем в официальных сводках.

В декабре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

Ранее в Раде указали на ложь Зеленского о реальных потерях ВСУ.

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