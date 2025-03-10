SHOT: ВСУ ударили HIMARS по своим же позициям в Судже из-за продвижения армии РФ

Вооруженные силы Украины ударили с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по своим позициям в Судже Курской области, потому что решили, что российская армия уже вошла на оккупированные ВСУ территории. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, украинские солдаты потеряли связь с другими подразделениями в Курской области. Чтобы хоть как-то сдержать наступление российских войск, они начали обстреливать Суджу и окраины.

Снаряды, которые летели в сторону позиций военных РФ, были сбиты ПВО, однако один удар HIMARS был «предусмотрительно пропущен», и он пришелся на подразделение ВСУ.

До этого издание Politico писало, что потеря разведданных США стала главной причиной провала ВСУ в Курской области. По данным издания, благодаря прекращению поставок данных с американской стороны у РФ появилось преимущество, которое помогло совершить прорыв в регионе.

Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По информации ДШК, эта операция началась 8 марта.

Ранее военкоры сообщили о попадании группировки ВСУ в котел между Суджей и Малой Локней.