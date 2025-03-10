В США заявили, что провал ВСУ в Курской области связан с одним решением Трампа

Потеря разведданных США стала главной причиной провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет Politico.

По данным издания, благодаря прекращению поставок данных с американской стороны у РФ появилось преимущество, которое помогло совершить прорыв в регионе. Автор публикации утверждает, что нехватка данных может негативно отразиться на боевом духе украинских военных, а также привести к значительным потерям.

Кроме того, по данным Politico, у украинской стороны фиксируется снижение эффективности противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечается, что после ограничения разведданных украинской стороне удалось перехватить лишь половину российских ракет и беспилотников.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к возобновлению передачи разведывательных данных Украине.

При этом 9 марта телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщил, что США не возобновят обмен разведданными и военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых.

Ранее Великобритания придумала, как обеспечивать Украину разведданными без США.