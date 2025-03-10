Беженка Махатенко: наемники из Колумбии приехали в Славянск на сафари

Наемники из Колумбии прибыли в город Славянск в Донецкой народной республике на «сафари», но первыми сбежали с поля боя. Об этом рассказала в интервью РИА Новости беженка с Украины Елена Махатенко.

«В Славянске видела колумбийцев. Отряд Колумбия. Они приезжают на сафари, им платят», — поделилась женщина.

По ее словам, наемники уверенно управляли ситуацией, «приехали как хозяева».

Махатенко добавила, что наемники были экипированы намного лучше обычных украинских военнослужащих. При этом жители Славянска не видели их после начала активных боевых действий.

Славянск на данный момент находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В феврале агентство ТАСС сообщало, что российские военные уничтожили большую группу колумбийских наемников под Красноармейском (украинское название Покровск). Наемники были расквартированы в местном доме культуры, куда пришелся один из самых мощных ударов.

Как сообщало англоязычное издание KyivPost, колумбийские наемники массово покинули Украину на фоне проблем у Вооруженных сил Украины.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.