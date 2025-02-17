WSJ: иностранные наемники в ВСУ при урегулировании хотят воевать в Израиле

Воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники в случае урегулирования конфликта в республике рассматривают возможность продолжить свою деятельность в Израиле. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на наемника из Колумбии Джонни Панилью.

Военный заявил изданию, что попытается «поехать и воевать в Израиле». При этом мужчина не уточнил, намерен он воевать за Израиль или Палестину.

Минобороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что Украина использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории республики.

15 февраля сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката.

Ранее СК РФ рассказал об иностранцах, привлеченных за наемничество в составе ВСУ.