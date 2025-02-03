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Колумбийские наемники массово покидают ВСУ

KyivPost: колумбийские наемники массово покидают ВСУ
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колумбийские наемники массово покидают Украину на фоне проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местное англоязычное издание KyivPost.

«По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые из них пытались досрочно расторгнуть контракт.

Командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны заявил, что в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев, ранее составлявших четверть военнослужащих. Он отметил, что они предпочли покинуть подразделение из-за проблем у ВСУ на фронте.

До этого сообщалось, что посольство Колумбии связалось с властями Российской Федерации из-за сдавшегося в Курской области наемника. Подчеркивается, что информацию о сдаче воевавшего на стороне ВСУ мужчины колумбийская сторона получила из СМИ.

Ранее Колумбия впервые выдала своего гражданина РФ для наказания за наркоторговлю.

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