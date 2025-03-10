Ночью над регионами России уничтожили девять украинских беспилотников

Минобороны РФ: за ночь над Россией сбили девять беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, три вражеских дрона сбили над Самарской областью, по два уничтожили над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному — над Белгородской и Курской областями.

Этой ночью жители Новокуйбышевска в Самарской области рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Накануне российские силы ПВО сбили 228 украинских дронов, сообщали в Минобороны России. Почти 100 из них были ликвидированы вне зоны спецоперации. В частности, украинский БПЛА впервые долетел до Чувашии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.