Рогов сообщил об ударе по узлу снабжения газом ВПК Украины в пригороде Запорожья

Российские беспилотники ударили по газотранспортному узлу в пригороде подконтрольного украинским властям города Запорожья. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, через этот узел осуществлялось снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил Рогов, площадь пожара в результате удара превысила 700 квадратных метров. Он отметил, что атака привела к отключению ряда газотранспортных линий, нарушению снабжения промышленных предприятий, на которых шло производство и ремонт военной техники для украинской армии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 марта Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

В военном ведомстве заявили, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

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