ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — говорится в сообщении.

ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

9 марта военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что российские военные освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное. Он добавил, что «курская авантюра» Украины скоро подойдет к концу.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.