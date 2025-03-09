Российский военкор заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Военкор Поддубный: Косица и Черкасское Поречное в Курской области освобождены

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, бойцы ВС РФ освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное.

«Это с мест мне сообщают офицеры нашей группировки», — заявил он.

Поддубный добавил, что «авантюра» украинской стороны на территории Курской области находится в финальной фазе.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

Авторы канала отметили, что за сутки ВС РФ освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное и вышли к Казачьей Локне. Малая же Локня освобождена на 70%.

9 марта военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что бойцы ВСУ заминировали Курскую область «коварными» пластмассовыми минами немецкого производства. По его словам, украинская сторона будет пытаться «цепляться» под Суджей. Он добавил, что ВСУ будут ощущать нехватку боеприпасов.

Ранее силовики объяснили значение освобождения Лебедевки в Курской области.