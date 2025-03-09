Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военкор заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

Военкор Поддубный: Косица и Черкасское Поречное в Курской области освобождены
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, бойцы ВС РФ освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное.

«Это с мест мне сообщают офицеры нашей группировки», — заявил он.

Поддубный добавил, что «авантюра» украинской стороны на территории Курской области находится в финальной фазе.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

Авторы канала отметили, что за сутки ВС РФ освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное и вышли к Казачьей Локне. Малая же Локня освобождена на 70%.

9 марта военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что бойцы ВСУ заминировали Курскую область «коварными» пластмассовыми минами немецкого производства. По его словам, украинская сторона будет пытаться «цепляться» под Суджей. Он добавил, что ВСУ будут ощущать нехватку боеприпасов.

Ранее силовики объяснили значение освобождения Лебедевки в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами