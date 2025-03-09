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Появились кадры удара по штабам ВСУ в Курской области «Искандерами»

Уничтожение штабов ВСУ в Судже «Искандерами» попало на видео

Журналистка Полина Реутова опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показан процесс уничтожения штабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области при помощи ракетных комплексов «Искандер».

На кадрах видно, что два удара были нанесены по частному сектору Суджи.

Несколькими часами Telegram-канал Mash сообщил, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. По его данным, российская армия продолжала наступление на город сразу с нескольких направлений.

Ранее российский военкор заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области.

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