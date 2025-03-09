В Воронежской области отменили авиационную опасность

Авиационную опасность отменили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 10:49 мск.

Утром 9 марта на территории Воронежской области объявили авиационную опасность. Сирены сработали в 9:02 мск.

На этом фоне глава региона призвал местных жителей, которые находились на улице, зайти в ближайшие здания или найти иное подходящее укрытие. Тем, кто был дома, Гусев рекомендовал пройти в помещения без окон со сплошными стенами.

В ночь с 8 на 9 марта в небе над двумя районами Воронежской области перехватили более пяти украинских дронов. Как рассказал губернатор региона, беспилотники были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

До этого в городе Воронеже после атаки украинского дрона зафиксировали повреждение жилого дома. По словам Гусева, в одной из квартир оказалось повреждено остекление, так как на здание упали фрагменты ликвидированного беспилотника.

Ранее украинский дрон атаковал частный жилой дом в Воронежской области, когда там находились женщина и мужчина пенсионного возраста.