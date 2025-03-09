Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области отменили авиационную опасность

Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в Воронежской области
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Авиационную опасность отменили в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 10:49 мск.

Утром 9 марта на территории Воронежской области объявили авиационную опасность. Сирены сработали в 9:02 мск.

На этом фоне глава региона призвал местных жителей, которые находились на улице, зайти в ближайшие здания или найти иное подходящее укрытие. Тем, кто был дома, Гусев рекомендовал пройти в помещения без окон со сплошными стенами.

В ночь с 8 на 9 марта в небе над двумя районами Воронежской области перехватили более пяти украинских дронов. Как рассказал губернатор региона, беспилотники были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

До этого в городе Воронеже после атаки украинского дрона зафиксировали повреждение жилого дома. По словам Гусева, в одной из квартир оказалось повреждено остекление, так как на здание упали фрагменты ликвидированного беспилотника.

Ранее украинский дрон атаковал частный жилой дом в Воронежской области, когда там находились женщина и мужчина пенсионного возраста.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами