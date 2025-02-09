Украинские бойцы начали «утюжить» населенные пункты, расположенные около Русского Поречного в Курской области, в попытке скрыть совершенные ими военные преступления. Об этом во время интервью для РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он допустил, что Русское Поречное — не единственный населенный пункт, где представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершали преступления. По словам дипломата, многие жители Курской области рассказывали, что украинские солдаты целенаправленно сжигали дома в их городах и селах.

«Что находилось в этих домах? Для этого надо заходить в дома, внимательно осматривать все, что там осталось. Необходимо разговаривать с людьми, которые были свидетелями этого», — добавил Мирошник.

При этом он подчеркнул, что сейчас специалисты не могут проводить следственные мероприятия в приграничных городах и селах. Чтобы это стало возможным, надо сперва отодвинуть линию боевого соприкосновения от соответствующих населенных пунктов.

В конце января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских бойцов при вторжении в Курскую область расправились над 22 мирными жителями Русского Поречного. Замученных людей обнаружили в подвалах домов после того, как российские военнослужащие освободили село от ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о работе судмедэкспертов в Русском Поречном.