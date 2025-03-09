Названо число окруженных в Судже солдат ВСУ

В Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«За сутки наши бойцы ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления, еще 100 взяли в плен. Сейчас за ВСУ остается меньше 30 квадратных км», — сообщает информационный канал.

Сообщается, что сейчас бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке. При этом, по данным канала, за сутки ВС РФ освободили Мартыновку, Михайловку, Черкасское Поречное, и вышли к Казачьей Локне. Малая же Локня освобождена на 70%. Продолжается обстрел мостов и дорожных узлов в этих районах, используемых ВСУ.

По данным Mash, 8 марта на въезде в Суджу была уничтожена колонна из девяти единиц техники ВСУ.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что ВС РФ взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области.

8 марта в ведущей бои в Судже группе «Аида» заявили о начале финального штурма города.

Ранее FPV-дрон запечатлел разрушения в Судже.