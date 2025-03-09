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Трамп поспорил с Байденом по поводу главной угрозы для человечества

Трамп считает ядерное оружие главной угрозой человечеству
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Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал ядерное оружие основной угрозой человечеству.

Политик сказал, что его предшественник на посту главы государства Джо Байден годами говорил об «экзистенциальной угрозе» и связывал ее с климатом.

«А я сказал: нет, главная угроза стоит на полках в разных странах — это ядерное оружие, эти огромные «монстры», которые могут разнести вас на мили вокруг», — заявил Трамп.

7 марта американский лидер сообщил, что администрация Белого дома хотела бы вести переговоры с Россией и КНР о денуклеаризации. По его мнению, было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия, а у России и США его пока больше всего. Трамп отметил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает президент Франции.

Вечером 5 марта Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок представил, как будет выглядеть «ядерная дубина Дональда Трампа».

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