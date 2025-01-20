«Ядерная дубина 47-го президента США». Каким оружием Трамп сможет угрожать миру?

20 января состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В своей речи новый глава Белого дома наверняка коснется вопросов национальной безопасности США. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок попытался представить, на чем будет базироваться «мировое лидерство США» в военной сфере, каким оружием Вашингтон будет располагать и как будет выглядеть «ядерная дубина Дональда Трампа».

В 12 часов дня (20.00 мск) 20 января президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс будут приведены к присяге. После принятия присяги президент Соединенных Штатов произнесет инаугурационную речь, в которой изложит свои приоритеты в области внешней и внутренней политики на ближайшие четыре года.

Можно не сомневаться, что в своем выступлении глава Белого дома будет касаться вопросов национальной безопасности США и важнейших проблем строительства Вооруженных сил США. Вместе с тем в подобных выступлениях глава государства обычно не останавливается на каких-либо деталях и подробностях укрепления военной мощи страны.

Попробуем представить, на каких приоритетах в сфере строительства и боевого применения Вооруженных сил США будет сосредоточено в предстоящее четырехлетие внимание главы Белого дома. Скорее всего, на первых порах Дональд Трамп будет действовать в рамках оборонного бюджета США на 2025 год ($895 млрд) и Стратегии национальной обороны (NDS), утвержденной 27 октября 2022 года. В то же время можно не сомневаться, что во многие основополагающие документы будут внесены весьма существенные коррективы, связанные с изучением опыта Специальной военной операции России.

Комплексное сдерживание противников

Стратегическое сдерживание остается главным приоритетом министерства обороны США. В обозримом будущем ядерное оружие, по мнению Пентагона, будет по-прежнему оказывать уникальное сдерживающее воздействие, которое не сможет заменить ни один другой элемент военной мощи. Пентагон намерен модернизировать свои стратегические ядерные силы, производственную и вспомогательную инфраструктуру, научную и инженерную базу.

Большинство национальных систем ядерного сдерживания США были созданы в 1980-х годах и ранее. После многократного продления срок службы всех систем, эксплуатируемых в настоящее время, истечет в середине 2030-х годов.

Рекапитализация ядерных платформ, систем доставки и связанных с ними систем поддержки потребует значительных инвестиций в течение следующих 20 лет, полагают в минобороны США. В следующей таблице отражено финансирование шести важнейших систем вооружений.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Остановимся подробнее на некоторых образцах вооружения, указанных в таблице.

Межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35A Sentinel (ранее — стратегическое средство сдерживания наземного базирования, Ground Based Strategic Deterrent, GBSD) заменят межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman (MM) III, разработанные в 1970-х годах.

МБР LGM-35A Sentinel, по мнению разработчиков, сохранит адаптивные и стабилизирующие характеристики наземной компоненты ядерной триады, обеспечивая при этом повышенные возможности, безопасность и надежность. Финансирование в очередном оборонном бюджете отражает продолжение инженерно-производственных разработок (Engineering and Manufacturing Development, EMD).

Что касается крылатой ракеты воздушного базирования с ЯБЧ (Long Range Stand Off (LRSO) Weapon), то в рамках этого проекта будет разработана система вооружения для замены крылатой ракеты воздушного базирования AGM-86B (ALCM), которая поступила на вооружение в 1982 году.

Считается, что ракета LRSO будет способна проникать сквозь передовые интегрированные системы противовоздушной обороны противника. В настоящее время программа находится на этапе EMD и на пути к достижению первоначальной оперативной готовности.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) «Колумбия» (COLUMBIA) разрабатывается для замены РПК СН класса «Огайо» (OHIO), начиная с октября 2030 года. В сентябре 2020 года стартовало полномасштабное строительство первого корабля этого проекта (SSBN 826). В сентябре 2023 года было решено, что строительство второго корпуса (SSBN 827) должно начаться в 2024 финансовом году. Заявка на бюджет на 2025 финансовый год в размере $9,9 млрд отражает увеличение финансирования на $3,7 млрд, что связано с увеличением производственной базы и предварительными расходами на закупку подводных лодок на 2026 финансовый год.

close U.S. Naval Sea Systems Command Image/Wikimedia

Планируется выделение дополнительных средств на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) типа Trident II (D5) с увеличенным сроком службы (модификации D5LE/D5LE2). Эти ракеты будут оставаться на вооружении МСЯС США в течение всего срока службы подводных лодок класса OHIO (до начала 2040-х годов), то есть до того момента, когда планируется первоначальное развертывание РПК СН класса COLUMBIA и класса DREADNAUGHT в Соединенном Королевстве.

Серийное производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider началось в 2024 финансовом году. Когда они поступят на вооружение, подчеркивается в Минобороны США, это будет доступный по цене самолет большой дальности полета, оснащенный проверенными технологиями. Этот бомбардировщик, считают в Пентагоне, представляет собой ключевой компонент в объединенном арсенале средств нанесения глубокого удара по противнику обычными и ядерными средствами.

Истребитель F-35 для боевого применения как ядерных, так и обычных боеприпасов (DCA, Dual Capable Aircraft) заменит устаревшие истребители 4-го поколения, включая F-15E, и будет предназначен для выполнения миссии НАТО по ядерному сдерживанию. Отдельные истребители F-35A США и союзников на Европейском театре военных действий получили оперативную ядерную сертификацию еще в начале 2024 финансового года.

Вот таким образом будет выглядеть ядерная дубина 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Превосходство в воздухе

Усилия оборонно-промышленного комплекса США в сфере ВВС по-прежнему в значительной степени концентрируются на реализации программы Next Generation Air Dominance Program (NGAD, «Воздушное превосходство нового поколения»). Она включает в себя развертывание целого семейства связанных систем для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать истребители, беспилотные летательные аппараты, спутники в космосе и платформы в киберпространстве. Но это не какой-то отделено взятый суперистребитель. По большому счету, самолет в перспективных разработках США перестает быть системообразующим элементом. В этой связи NGAD иногда называют «системой систем»

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На данном этапе основными инвестициями в тактическую авиацию в бюджетном запросе на 2025 финансовый год являются истребители F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, которые станут основой воздушной мощи ВВС США.

В рамках программы F-35 разрабатываются, производятся и поставляются на вооружение три варианта ударного истребителя 5-го поколения: 1) вариант обычного взлета и посадки F-35A (CTOL) для Военно-воздушных сил, 2) вариант короткого взлета и вертикальной посадки F–35B для Корпуса морской пехоты (STOVL) и 3) вариант F-35С (CV) для Военно-морских сил.

Малозаметность F-35, усовершенствованные датчики и функциональная совместимость обеспечивают бесперебойный обмен информацией, что делает этот истребитель в боевых условиях, как полагают в Пентагоне, «умнее, смертоноснее и живучее».

close Истребитель F-35 Kim Kyung-Hoon/Reuters

Бюджет на 2025 финансовый год также предусматривает закупку дополнительных самолетов F-15 EX Eagle II.

Продолжается финансирование беспилотной авиационной системы ВМС США MQ-25 Stingray, которая предоставит минобороны США беспилотный танкер-заправщик, что увеличит ударную мощь авиакрыла авианосца и одновременно обеспечит наблюдение за морем для авианосной ударной группы.

В бюджете на 2025 финансовый год также предусмотрены закупки самолета-заправщика KC-46A, который заменит устаревшие топливозаправщики. KC-46A обеспечивает повышенные возможности дозаправки самолетов Военно-морских сил и Военно-воздушных сил США.

Бюджет на 2025 финансовый год предусматривает финансирование усилий Военно-воздушных сил по замене устаревающего парка самолетов ДРЛО и У (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) E-3 Sentry на версию E-7 Wedgetail.

На этот период также предусмотрено финансирование различных средств радиоэлектронной борьбы. В дополнение к текущим модификациям самолета РЭБ EA-18G Growler, устройство постановки помех следующего поколения (Next Generation Jammer, NGJ) обеспечит значительно улучшенные возможности ведения РЭБ (Airborne Electronic Attack, AEA) против передовых интегрированных радаров противовоздушной обороны, средств связи и каналов передачи данных для самолетов EA-18G.

В бюджете на 2025 финансовый год также предусмотрены средства на повышение живучести пассивно-активной системы предупреждения и повышения живучести F-15 Eagle (EPAWSS) и интегрированной системы радиоэлектронного противодействия для самолетов F/A-18.

Кроме того, предусмотрены средства на продолжение производства общей системы инфракрасного противодействия (Common Infrared Countermeasures, CIRCM) для борьбы с текущими и возникающими ракетными угрозами для вертолетов, конвертопланов и небольших самолетов с неподвижным крылом.

В целом на Военно-воздушные силы США в 2025 году предполагается выделить $61,2 млрд.

Превосходство на земле

В Пентагоне планируют в течение следующих двух лет принять окончательное решение по перспективному облику и организационно-штатной структуре формирований сухопутных войск ВС США образца 2040 года.

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В течение этого периода американские военные планируют выяснить, каковы будут кардинальные отличия полей сражения будущего и как будет в целом выглядеть операционная среда в обозримом будущем. Несомненно, что на эти изыскания весьма большое влияние окажет опыт боевых действий, полученный в ходе вооруженного конфликта на Украине.

Проект сухопутных войск «Конвергенция» — масштабная кампания по совершенствованию возможностей вооруженных сил США, которая стартовала в 2020 году, — является одной из площадок для подобных экспериментов.

Перспективные формирования сухопутных войск ВС США должны иметь соответствующую интеграцию, некий гибрид человека и машины, что может существенно изменить правила игры на поле боя. К примеру, предполагается замена танка танком-роботом. Планируется значительную часть черновой солдатской работы и уж тем более рискованные задачи передать вместо бойцов машинам и механизмам.

На модернизацию вооружения и военной техники сухопутных войск ВС США и Корпуса морской пехоты, включая бронированные многоцелевые машины, боевую машину-амфибию и боевую машину пехоты XM30, бюджетом 2025 года предполагается выделение $13 млрд.

XM30 обещает стать настоящим прорывом в сфере бронетанковой техники и является претендентом на замену знаменитой БМП M2 Bradley. Основой новой боевой машины XM30 служит немецкая БМП Lynx KF41, которую необходимо адаптировать под требования Пентагона. Специалисты обещают обеспечить новую бронемашину открытой архитектурой с возможностью интеграции различных систем.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Господство на морях и океанах

Бюджетный запрос на 2025 финансовый год предусматривает выделение $48,1 млрд на инвестиции в морскую мощь государства со строительством шести кораблей для ВМС США, включая одну многоцелевую атомную подводную лодку класса «Вирджиния» (Virginia), два эсминца УРО класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) модификации DDG 51 Flight III с модернизированной РЛС ПВО/ПРО AN/SPY-6(V), один фрегат с управляемыми ракетами класса «Констеллейшн» (Constellation), один десантный корабль класса LPD-17 «Сан-Антонио» и один средний десантный корабль (Medium Landing Ship).

close Эсминец Arleigh Burke Mr. Paul Farley/U.S. Navy

В Пентагоне по-прежнему убеждены, что атомные авианосцы (Nuclear air carriers, CVN) обеспечивают «передовое присутствие для проецирования воздушных сил».

В бюджете на 2025 финансовый год предусмотрено дополнительное финансирование строительства новых атомных авианосцев класса «Джеральд Р. Форд»: «Джон Ф. Кеннеди» (CVN 79), передача корабля ВМС планируется в 2025 году, «Энтерпрайз» (CVN 80), должен войти в строй в 2028 году, и «Дорис Миллер» (CVN 81).

Закладка CVN 81 планируется в январе 2026 года, спуск на воду — в октябре 2029 года, а ввод в эксплуатацию в 2032 году. CVN-81 станет первым авианосцем, названным одновременно в честь рядового моряка и афроамериканца, отличившегося в годы Второй мировой войны.

Основа всех американских политиков

Весьма большие средства ($143,2 млрд) предполагается выделить на исследования, разработки, испытания и оценку (Research, Development, Test and Evaluation, RDT&E). Это касается инвестиций в области ответственного искусственного интеллекта, 5G и разного рода экспериментов. $17,2 млрд предполагается выделить на науку и технологии, включая инвестиции в фундаментальные исследования на сумму $2,5 млрд.

Именно подобные действия, по мнению Пентагона, позволят Вооруженным силам США обеспечить устойчивые преимущества в ведении военных действий. Что касается возможных решений нового президента США Дональда Трампа, то вряд ли он в ближайшее время решится на какой-либо кардинальный пересмотр ранее утвержденных программ и финансирования.

Но с уверенностью можно сказать, что Дональд Трамп не станет подвергать ревизии высказывание министра обороны США Ллойда Дж. Остина на Национальном оборонном форуме имени Рейгана в декабре 2023 года: «Только одна страна на Земле может обеспечить лидерство, которого требует этот момент. И только одна страна может последовательно обеспечивать мощное сочетание инноваций, изобретательности и идеализма, а также свободных умов, свободного предпринимательства и свободных людей. И это Соединенные Штаты Америки». Вот это заявление лежит во главе угла действий всех американских политиков.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).