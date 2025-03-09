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В США заявили, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»

Bloomberg: перевооружению Европы мешают банки
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Global Look Press

Смена приоритета Европы в сторону перевооружения и наращивания оборонной промышленности «застала врасплох» европейские банки. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание отмечает, что банки ориентируются на критерии ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), это может помешать выдаче финансирования военным компаниям.

Европейские банки привыкли относиться к оборонным компаниям как к репутационной обузе, отмечает издание.

До этого сообщалось, что расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран. Воздержалась Венгрия.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ЕК заявили, что Европа должна продолжать помогать Украине вести боевые действия.

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