В ЕК заявили, что Европа должна продолжать помогать Украине вести боевые действия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом она заявила на пресс-конференцию в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Мы должны взять ответственность за собственную оборону… также мы должны обеспечить, чтобы Украина могла сражаться до момента, когда станет возможным достижение справедливого мира», — сказала она.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы, поставляемые на территорию Украины, являются законной целью для российской армии.

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Позже появилась уточняющая информация, что США приостановили все виды военной помощи Украине 4 марта в 2:00 мск.

Ранее Путин заявил, что украинский конфликт был навязан России.