Путин оценил службу россиянок в зоне СВО

Россиянки, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой — и всегда с честью выполняете боевые задачи», — отметил он.

6 марта Минобороны России сообщило, что старший лейтенант Вооруженных сил РФ Анастасия Рыбина сбила из зенитного ракетного комплекса управляемую авиационную бомбу, выпущенную украинской армией. Она дождалась, когда воздушная цель войдет в зону поражения ЗРК, произвела захват цели и пуск ракеты.

Кроме того, оборонное ведомство высоко оценило профессиональные навыки ефрейтора Камилы Нарзиевой, которая в составе эвакуационной медицинской группы оказала медпомощь более 200 военным. Отмечается, что Нарзиева под огнем противника организовывала эвакуацию раненых в медучреждения.

Ранее министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.