Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил службу россиянок в зоне СВО

Путин: россиянки в зоне спецоперации с честью выполняют боевые задачи
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россиянки, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой — и всегда с честью выполняете боевые задачи», — отметил он.

6 марта Минобороны России сообщило, что старший лейтенант Вооруженных сил РФ Анастасия Рыбина сбила из зенитного ракетного комплекса управляемую авиационную бомбу, выпущенную украинской армией. Она дождалась, когда воздушная цель войдет в зону поражения ЗРК, произвела захват цели и пуск ракеты.

Кроме того, оборонное ведомство высоко оценило профессиональные навыки ефрейтора Камилы Нарзиевой, которая в составе эвакуационной медицинской группы оказала медпомощь более 200 военным. Отмечается, что Нарзиева под огнем противника организовывала эвакуацию раненых в медучреждения.

Ранее министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами