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Медведев рассказал об успехах российских военных в Курской области

Медведев заявил, что ВС России почти закрыли «крышку котла» в Курской области
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российские военные практические взяли украинские войска в котел в Курской области. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается», — написал он.

Медведев призвал российские войска продолжать наступление в том же духе.

9 марта военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Курской области. Речь идет про хутор Косица и село Черкасское Поречное.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Судже попали в мешок 1,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации говорится, что на данный момент бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Курской и Сумской областях.

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